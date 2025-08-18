Menü Suche
Nkunku: Funkt Leverkusen den Bayern dazwischen?

Neben dem FC Bayern beschäftigen sich drei weitere Vereine mit der möglichen Verpflichtung von Christopher Nkunku. Einer davon ist Bayer Leverkusen.

Um den Kader für die bevorstehende Spielzeit quantitativ und qualitativ zu wappnen, baggert der FC Bayern vehement an Christopher Nkunku. Auch wenn der FC Chelsea eine Leihanfrage von der Säbener Straße abgeblockt hat, ist ein Wechsel des französischen Angreifers nach München noch nicht vom Tisch. Unter Umständen könnte Nkunku aber auch bei einem anderen Bundesliga-Klub landen.

Nach FT-Informationen gehört der 14-fache Nationalspieler zu den Wunschspielern bei Bayer Leverkusen. Ob die Rheinländer allerdings bei der von den Blues aufgerufenen Ablöseforderung über rund 40 bis 50 Millionen Euro einen konkreten Vorstoß wagen, ist zumindest fraglich. Anders könnte das bei Newcastle United und Inter Mailand aussehen.

Beide Vereine gehören ebenso zum Interessentenkreis. Inter beißt sich an Atalanta Bergamo die Zähne aus und bekommt den Transfer von Ademola Lookman nicht abgewickelt. Statt auf den 27-jährigen Nigerianer fokussieren sich die Nerazzurri nun auf Nkunku. Newcastle könnte sich als zusätzlicher Preistreiber erweisen, die Magpies beobachten die Situation des Offensivstars genau.

