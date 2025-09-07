Trainersuche: Neuer Kandidat für Bayer

Am Zeitplan will Bayer Leverkusen weiterhin nicht rütteln. Geschäftsführer Fernando Carro schwebt vor, dass der neue Trainer „im Idealfall am kommenden Dienstag zum ersten Mal das Training leitet“.

Ergo ist Eile geboten, einen neuen Namen bringt nun die ‚Bild‘ ins Spiel. Demnach beschäftigt sich die Werkself mit Kasper Hjulmand. Der Däne ist in der Bundesliga kein Unbekannter, wird allerdings nicht die besten Erinnerungen haben. In der Saison 2014/15 stand er bei Mainz 05 an der Seitenlinie und wurde nach nur 24 Pflichtspielen entlassen.

Duo aus dem Rennen

Kontakte zu Bayer gibt es aber bereits seit längerem. Wie die Boulevardzeitung ausführt, war Hjulmand bereits vor dem Engagement von Xabi Alonso Thema unterm Bayer-Kreuz. Zuletzt war der Übungsleiter für die dänische Nationalmannschaft verantwortlich, nahm aber nach der EM-Achtelfinalniederlage gegen Deutschland (0:2) den Hut.

Update (18:25 Uhr): Laut dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ verdichten sich die Anzeichen, dass Hjulmand die Rheinländer übernehmen wird. Die Trainersuche soll demnach „vor dem Abschluss stehen“.

Als weitere Kandidaten werden in Leverkusen nach wie vor Edin Terzic und Raúl gehandelt. Ange Postecoglou und Thiago Motta sollen derweil laut ‚Bild‘ kein Thema mehr sein.