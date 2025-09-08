Einigung: Hjulmand übernimmt bei Bayer

Bayer Leverkusen kann zeitnah einen neuen Cheftrainer präsentieren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist man sich mit Kasper Hjulmand einig geworden. Der dänischen Onlinezeitung ‚bold.dk‘ zufolge steht ein Vertrag über drei oder vier Jahre im Raum. Die ‚Bild‘ berichtet derweil von einem Arbeitspapier bis 2027.

Update (13:17 Uhr): Laut ‚Sky‘ wird Hjulmand am Mittwoch erstmals das Training beim Werksklub leiten.

Der 53-jährige Däne wird in Leverkusen auf Erik ten Hag folgen, der bereits nach drei Pflichtspielen gefeuert wurde. Zuletzt trainierte Hjulmand die dänische Nationalmannschaft sehr erfolgreich bis nach der EM 2024, in Deutschland war er für etwas mehr als ein halbes Jahr in der Saison 2014/15 für Mainz 05 aktiv.

Aktuell fungiert Hjulmand noch als Berater beim dänischen Verband, es bedarf also einer Vereinbarung, damit Bayer ihn an Bord holen kann.