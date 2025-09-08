Menü Suche
Kommentar 136
Update Bundesliga

Einigung: Hjulmand übernimmt bei Bayer

Bayer Leverkusen hat wie erhofft eine schnelle Lösung für den Trainerposten gefunden. Mit Kasper Hjulmand hat man sich auf eine Zusammenarbeit verständigt.

von Julian Jasch - Quelle: bold.dk | kicker | Sky
1 min.
Kasper Hjulmand bei der EM im vergangenen Jahr @Maxppp

Bayer Leverkusen kann zeitnah einen neuen Cheftrainer präsentieren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist man sich mit Kasper Hjulmand einig geworden. Der dänischen Onlinezeitung ‚bold.dk‘ zufolge steht ein Vertrag über drei oder vier Jahre im Raum. Die ‚Bild‘ berichtet derweil von einem Arbeitspapier bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (13:17 Uhr): Laut ‚Sky‘ wird Hjulmand am Mittwoch erstmals das Training beim Werksklub leiten.

Der 53-jährige Däne wird in Leverkusen auf Erik ten Hag folgen, der bereits nach drei Pflichtspielen gefeuert wurde. Zuletzt trainierte Hjulmand die dänische Nationalmannschaft sehr erfolgreich bis nach der EM 2024, in Deutschland war er für etwas mehr als ein halbes Jahr in der Saison 2014/15 für Mainz 05 aktiv.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell fungiert Hjulmand noch als Berater beim dänischen Verband, es bedarf also einer Vereinbarung, damit Bayer ihn an Bord holen kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Kasper Hjulmand

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Kasper Hjulmand Kasper Hjulmand
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert