VfB plant „schwäbisch sparsam“ mit Woltemade-Millionen

Der VfB Stuttgart will sorgsam mit den Einnahmen für Nick Woltemade (23) umgehen. Wie Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle gegenüber ‚sport.de‘ betont, muss man insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie noch Vorsicht walten lassen: „Wenn man sieht, wie viel Substanz wir durch Corona verloren hatten, 90 Millionen Euro an Umsatz, bedeutet es immer noch, dass wir schwäbisch sparsam mit jedem einzelnen Euro umgehen. Das werden wir auch zukünftig so fortführen.“

Offensivspieler Woltemade war kurz vor Schluss der Transferphase für 85 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni zu Newcastle United gewechselt. Ein Teil des Geldes wurde bereits wieder reinvestiert, Mittelfeldspieler Bilal El Khannouss (21/von Leicester City) und Flügelspieler Badredine Bouanani (21/von OGC Nizza) fanden ihren Weg ins Ländle. Während der VfB 20 Millionen Euro für Bouanani berappen musste, liegt die Kaufpflicht bei El Khannouss bei 25 Millionen Euro.