Heidel: „Mannschaft muss sich erst einspielen“

Christian Heidel hat den schwachen Saisonstart von Mainz 05 verteidigt. „Von den Ergebnissen her ist der eine Punkt in der Bundesliga natürlich noch zu wenig. Da hat uns vielleicht noch eine gewisse Kreativität gefehlt, waren auch die Großchancen noch nicht in der Anzahl da, wie wir uns das wünschen“, räumt der Sportvorstand gegenüber der ‚Bild‘ ein, gibt allerdings zu bedenken: „Das ist aber ganz normal, da mache ich mir keine Gedanken – die Mannschaft muss sich erst einspielen, das wird kommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicht nur in der Bundesliga stottert der Mainzer Motor, im Hinspiel zur Conference League-Qualifikation gingen die Rheinhessen bei Rosenborg Trondheim mit 1:2 baden. Auch wenn das Ergebnis mit einem 4:1-Rückspielerfolg noch revidiert werden konnte, stellt Heidel klar: „Unser Spiel in Trondheim war schwach.“ Bei den beiden Bundesliga-Partien sah er aber trotz der mageren Punkteausbeute auch viel Gutes: „Dafür, dass wir lange mit zehn Mann gespielt haben, war das ein gutes Spiel (0:1 gegen Köln, Anm. d. Red.), finde ich. Und in Wolfsburg (1:1, Anm. d. Red.) hätten wir mehr als nur den einen Punkt verdient gehabt, waren wir klar besser.“