Chelsea: Delap lange raus

von Georg Kreul - Quelle: The Athletic
Liam Delap im Einsatz für Chelsea @Maxppp

Der FC Chelsea kommt bei Liam Delap um eine Operation herum, dennoch wird der Mittelstürmer den Blues eine ganze Weile fehlen. Laut ‚The Athletic‘ dürfte der Sommerneuzugang nach seiner Oberschenkelverletzung erst wieder im November ins Training zurückkehren. Chelsea hatte den 22-Jährigen für 35,5 Millionen Euro von Ipswich Town verpflichtet. Delap verletzte sich bei seinem dritten Liga-Einsatz gegen den FC Fulham (2:0) und musste bereits in der 14. Minute vom Feld. Nun verpasst der Youngster voraussichtlich insgesamt elf Pflichtspiele.

Die Verletzung des Angreifers sorgte in der Folge sogar dafür, dass der Transfer von Nicolas Jackson (24) zum FC Bayern um Haaresbreite geplatzt wäre. Letztlich veranlasste Chelsea, Marc Guiu (19) von seiner geplanten Saisonausleihe an den AFC Sunderland zurückzuholen, um den personellen Engpass zu beheben. Delap hofft derweil, noch auf den WM-Zug für nächstes Jahr aufzuspringen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
