60-Millionen-Mann: Al Qadsiah findet Puertas-Nachfolger

von Georg Kreul - Quelle: alqadsiah.com
Otávio mit seinen Kollegen @Maxppp

Otávio verabschiedet sich nach zwei Jahren von Al Nassr. Der einstige 60-Millionen-Einkauf vom FC Porto wechselt innerhalb Saudi-Arabiens zu Ligakonkurrent Al Qadsiah. Dort dürfte der 30-jährige Portugiese im offensiven Mittelfeld den zu Werder Bremen verliehenen Cameron Puertas (27) ersetzen. Dem Vernehmen nach unterschreibt Otávio über zwei Jahre samt Option auf eine dritte Saison.

نادي القادسية السعودي
ضلعي تمت الصفقة ⚔️❤️ HERE WE GO

#القادسية | #أوتافيو_قدساوي
Für Al Nassr bestritt Otávio seit 2023 insgesamt 84 Pflichtspiele (28 Torbeteiligungen). Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte der in Brasilien geborene Rechtsfuß bei Porto. Für den Traditionsklub absolvierte der 22-fache portugiesische Nationalspieler 283 Pflichtspiele, in denen er an 105 Treffern direkt beteiligt war.

