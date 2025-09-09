Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Ungewöhnlicher Neuzugang beim BVB

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Lars Ricken mit dem fiesen Blick @Maxppp

Borussia Dortmunds Führungstage wird um einen Verhandlungsexperten erweitert. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Simon Rödder künftig als „Referent Geschäftsführer Sport & Stabstelle Verhandlungsführung“ arbeiten wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

BVB-Boss Lars Ricken bestätigt: „Da im Profifußball mit enormen Beträgen agiert wird, ist es für mich ein Gebot der Verantwortung, dass wir uns auch im Bereich Verhandlungsführung kontinuierlich weiterentwickeln. Daher habe ich die Stabsstelle Verhandlungsführung geschaffen. Für deren Leitung konnten wir in Simon Rödder einen ausgewiesenen Experten gewinnen, der mich zugleich als Referent in weiteren Themen unterstützt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert