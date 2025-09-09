Ungewöhnlicher Neuzugang beim BVB

Borussia Dortmunds Führungstage wird um einen Verhandlungsexperten erweitert. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Simon Rödder künftig als „Referent Geschäftsführer Sport & Stabstelle Verhandlungsführung“ arbeiten wird.

BVB-Boss Lars Ricken bestätigt: „Da im Profifußball mit enormen Beträgen agiert wird, ist es für mich ein Gebot der Verantwortung, dass wir uns auch im Bereich Verhandlungsführung kontinuierlich weiterentwickeln. Daher habe ich die Stabsstelle Verhandlungsführung geschaffen. Für deren Leitung konnten wir in Simon Rödder einen ausgewiesenen Experten gewinnen, der mich zugleich als Referent in weiteren Themen unterstützt.“