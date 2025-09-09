Suárez: Spuck-Sperre ausgeweitet

Nach Luis Suárez‘ Spuck-Attacke bei der 0:3-Niederlage im Leagues Cup-Finale von Inter Miami gegen die Seattle Sounders hat die MLS die bisherige Sperre auf den Ligabetrieb ausgeweitet. Bisher wurde der 38-Jährige für sechs Spiele im Leagues Cup gesperrt. Nun muss er auch für drei Ligaspiele pausieren.

Dadurch verpasst der Uruguayer neben den Partien gegen den FC Charlotte und D.C. United auch das Wiedersehen mit den Sounders. Suárez entschuldigte sich im Nachgang auf Instagram und schrieb von Anspannung und Frustration, was seine Reaktion jedoch nicht rechtfertige.