WM-Qualifikation Europa

Bestätigt: Rangnick-Aus unter einer Bedingung

von Remo Schatz - Quelle: APA
Ralf Rangnick im Porträt @Maxppp
Ralf Rangnick wird seinen Posten als österreichischer Bundestrainer räumen, sofern die Nationalmannschaft die Qualifikation zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr verpasst. „Wenn er es nicht schafft, macht er nicht weiter. Das hat er klar artikuliert“, erklärt Josef Pröll, Aufsichtsratschef des österreichischen Fußball-Bundes ÖFB, gegenüber der Nachrichtenagentur ‚APA‘.

Gleichzeitig will Pröll aber auch eine Vertragsverlängerung mit dem deutschen Cheftrainer nicht ausschließen: „Sonst gibt es einen Vertrag bis zur WM, und wir werden uns zur gegebenen Zeit darüber unterhalten. Wir verstehen uns beide darin, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wir auch über solche Dinge reden.“ Die Alpenrepublik tritt am heutigen Dienstagabend (20:45 Uhr) in Bosnien-Herzegowina an. In Gruppe H rangieren die Gastgeber bei einem Spiel mehr drei Punkte vor Österreich auf Platz eins.

