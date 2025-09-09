Menü Suche
Holstein: Puchacz-Abnehmer gefunden

von Georg Kreul - Quelle: Meczyki.pl
Tymoteusz Puchacz im Trikot von Holstein Kiel @Maxppp

Holstein Kiel hat offenbar einen Abnehmer für Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz gefunden. Wie das polnische ‚Meczyki.ol‘ berichtet, befindet sich der 26-Jährige auf dem Weg nach Aserbaidschan, wo sein neuer Verein Sabah Baku zu finden ist. Demnach stieg Puchacz am gestrigen Montag in den Flieger, um den Wechsel voranzutreiben.

Bei den Störchen ist für den Linksfuß trotz eines noch bis 2028 gültigen Vertrags kein Platz mehr. Schon in der vergangenen Rückrunde, nur eine halbe Saison nach seinem Zwei-Millionen-Wechsel von Union Berlin nach Kiel, war Puchacz aufgrund ausbleibender Spielzeit verliehen worden. Angebote für einen Transfer in seine Heimat Polen lehnte der 15-fache Nationalspieler zuletzt ab. Nun soll es also Baku werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
