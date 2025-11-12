Im Winter: Lazaro zurück nach Deutschland?

Bei Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach stellte Valentino Lazaro seine Bundesliga-Tauglichkeit bereits unter Beweis, auch Borussia Dortmund war in der Vergangenheit schon am Österreicher interessiert. Seit einigen Jahren spielt der 29-Jährige in Italien, strebt aber offenbar eine Luftveränderung an.

Denn wie die ‚Bild‘ berichtet, liebäugelt Lazaro mit einem Wechsel im Winter. Aktuell spielt der Rechtsfuß beim FC Turin. Zwar zählt er dort zum Stammpersonal, sei dort aber nicht mehr glücklich, so das Boulevardblatt. Der 1. FC Union Berlin wolle seine Chance ergreifen und Lazaro zurück in die Hauptstadt lotsen.

Lazaro könnte Trimmel entlasten

Die Ablöse dürfte sich im Rahmen halten, da Lazaros Vertrag in Turin im Sommer 2026 endet. Bei den Köpenickern könnte er seinen Landsmann Christopher Trimmel (38) auf der rechten Abwehrseite entlasten.

Da Josip Juranovic (30) immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, klafft dort eine Lücke. Lazaro will noch auf den WM-Zug für Österreich aufspringen und muss deshalb auf sich aufmerksam machen.