Nicht nur Koné: Inter plant Winter-Doppelschlag

Bei Inter Mailand laufen die Planungen für das nächste Transferfenster bereits auf Hochtouren. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ wollen die Nerazzurri weiterhin Ex-Mönchengladbacher Manu Koné (24) von der AS Rom in die Domstadt locken. Außerdem berichtet Fabrizio Romano, dass Inter Joel Ordóñez (21) als mögliche Verstärkung für die Defensive ins Visier genommen hat.

Der ecuadorianische Nationalspieler verdient derzeit beim FC Brügge sein Geld und macht mit konsequenter Defensivarbeit auf sich aufmerksam. An Koné war Inter schon im vergangenen Sommer interessiert, ein Transfer kam aber letztlich nicht zustande. Im zweiten Anlauf könnte es dann klappen.