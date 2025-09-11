Menü Suche
Kommentar 1
Serie A

Nicht nur Koné: Inter plant Winter-Doppelschlag

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport | Fabrizio Romano
Manu Koné im Einsatz für die AS Rom @Maxppp

Bei Inter Mailand laufen die Planungen für das nächste Transferfenster bereits auf Hochtouren. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ wollen die Nerazzurri weiterhin Ex-Mönchengladbacher Manu Koné (24) von der AS Rom in die Domstadt locken. Außerdem berichtet Fabrizio Romano, dass Inter Joel Ordóñez (21) als mögliche Verstärkung für die Defensive ins Visier genommen hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ecuadorianische Nationalspieler verdient derzeit beim FC Brügge sein Geld und macht mit konsequenter Defensivarbeit auf sich aufmerksam. An Koné war Inter schon im vergangenen Sommer interessiert, ein Transfer kam aber letztlich nicht zustande. Im zweiten Anlauf könnte es dann klappen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Jupiler Pro League
Inter Mailand
Rom
Brügge
Manu Koné
Joel Ordóñez

Weitere Infos

Serie A Serie A
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Rom Logo AS Rom
Brügge Logo FC Brügge
Manu Koné Manu Koné
Joel Ordóñez Joel Ordóñez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert