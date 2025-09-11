Kompliziert: Martial winkt neues Abenteuer

Das einstige Top-Talent Anthony Martial könnte Europa in den kommenden Tagen verlassen. Transferjournalist César Luis Merlo berichtet, dass der mexikanische Klub Pumas UNAM Kontakt zum 29-jährigen Stürmer aufgenommen hat, sich ein Wechsel aber aufgrund des hohen Gehalts kompliziert gestaltet. FT kann diese Informationen bestätigen.

Martials aktueller Verein AEK Athen will den Franzosen unbedingt loswerden und gebührenfrei verleihen. Der Stürmer, für den Manchester United vor zehn Jahren 60 Millionen Euro an die AS Monaco überwiesen hatte, ist derzeit nicht bereit, auf sein üppiges Gehalt von 2,5 Millionen Euro netto zu verzichten, müsste allerdings für einen Transfer nach Mexiko Abstriche machen. Ein komplizierter Deal, bei dem sich alle Beteiligten beeilen müssen. Das Transferfenster in Mexiko schließt am Samstag.