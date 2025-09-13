Woltemade direkt in der Startelf

Nick Woltemade feiert sein Debüt in der Premier League. Für das Spiel seines neuen Klubs Newcastle United gegen die Wolverhampton Wanderers am heutigen Samstag (16 Uhr) steht der DFB-Stürmer direkt in der Startelf.

Woltemade war Ende August für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Magpies gewechselt, dann aber quasi umgehend weiter zum Nationalteam gereist. Nun freut sich der 23-Jährige auf die neue Herausforderung in England.