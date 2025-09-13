Menü Suche
Premier League

Woltemade direkt in der Startelf

von Lukas Hörster
Nick Woltemade im feinen Zwirn @Maxppp
Newcastle 1-0 Wanderers

Nick Woltemade feiert sein Debüt in der Premier League. Für das Spiel seines neuen Klubs Newcastle United gegen die Wolverhampton Wanderers am heutigen Samstag (16 Uhr) steht der DFB-Stürmer direkt in der Startelf.

Newcastle United
A debut for Nick Woltemade! 🙌
Woltemade war Ende August für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Magpies gewechselt, dann aber quasi umgehend weiter zum Nationalteam gereist. Nun freut sich der 23-Jährige auf die neue Herausforderung in England.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
