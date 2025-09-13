Premier League
Woltemade direkt in der Startelf
@Maxppp
Nick Woltemade feiert sein Debüt in der Premier League. Für das Spiel seines neuen Klubs Newcastle United gegen die Wolverhampton Wanderers am heutigen Samstag (16 Uhr) steht der DFB-Stürmer direkt in der Startelf.
Unter der Anzeige geht's weiter
Woltemade war Ende August für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Magpies gewechselt, dann aber quasi umgehend weiter zum Nationalteam gereist. Nun freut sich der 23-Jährige auf die neue Herausforderung in England.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden