Nach Köln-Rückschlag: Deutliche Worte an Maina

Thomas Kessler ist auf die Ausbootung von Linton Maina (26) zu sprechen gekommen. Im Anschuss an das gestrige 3:3-Remis beim VfL Wolfsburg kommentierte Kölns Sportdirektor die Nicht-Berücksichtigung des Angreifers (zitiert via ‚Geissblog‘): „Der Trainer hat die Qual der Wahl. Das ist sicherlich eine sehr, sehr harte Entscheidung – auch für Linton. Jeder hat unter der Woche die Möglichkeit, sich anzubieten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Genauso wie Innenverteidiger Dominique Heintz (32) und Außenverteidiger Jusuf Gazibegovic (25) fand sich auch Maina, der in der vergangenen Spielzeit 31 Mal (fünf Treffer, 13 Vorlagen) zum Einsatz gekommen war, nicht im gestrigen Aufgebot des Aufsteigers wieder. „Wir brauchen einen breiten Kader – und wir brauchen Jungs, die die Situation annehmen, wie sie ist. Sie müssen unter der Woche Gas geben und uns am Wochenende dazu verhelfen, dass wir schnellstmöglich genügend Punkte sammeln“, führte Kessler aus.