Grimaldos knallharte Bayern-Ansage

Alejandro Grimaldo (29) glaubt trotz des Trainerwechsels und des Kaderumbruchs an eine erfolgreiche Saison mit Bayer Leverkusen. „Wir haben ein sehr gutes Team, das in den Top4 stehen und auch gegen die Bayern kämpfen kann“, macht der Linksverteidiger gegenüber der ‚Bild‘ keinen Hehl aus seinen Ambitionen. Mit seinen zwei Freistoßtoren führte der Spanier den Werksklub zu einem 3:1-Sieg über Eintracht Frankfurt.

Es war Bayers erster Dreier in dieser Bundesliga-Spielzeit und gleichzeitig die erste Partie unter dem neuen Coach Kaser Hjulmand, der Grimaldo auf Anhieb überzeugte: „Zwei Tage sind keine lange Zeit, um Dinge zu verändern, aber der neue Trainer hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Ich habe im Spiel diese Intensität in der Mannschaft gespürt. Das ist genau das, was wir brauchen.“