Abstellgleis: Köln streicht prominentes Trio

Für Linton Maina wird die Luft beim 1. FC Köln dünner. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde der Flügelspieler von Trainer Lukas Kwasniok für die anstehende Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) aus dem Kader gestrichen. Für Maina ist es der nächste Tiefschlag.

Bereits am ersten Spieltag musste der 26-Jährige aufgrund von Knieproblemen aussetzen und verbrachte am zweiten Spieltag die vollen 90 Minuten auf der Bank. Bisher spielte der Kölner Topvorbereiter der Vorsaison lediglich 68 Minuten im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg (2:1). Dabei hatte sich Köln in den zurückliegenden Monaten noch vehement für die Verlängerung des auslaufenden Vertrags des Dribblers eingesetzt und auch die Bundesligakonkurrenz ausgestochen.

Neben Maina müssen auch Innenverteidiger Dominique Heintz (32) und Außenverteidiger Jusuf Gazibegovic (25) in Köln bleiben. Der Winterneuzugang von Sturm Graz hat in der aktuellen Saison ebenfalls einen schweren Stand und kam am vergangenen Spieltag gegen den SC Freiburg (4:1) zu seinen ersten Saisonminuten. Deutlich härter hat es bisher Heintz getroffen. Bisher musste der Routinier jedes Spiel auf der Tribüne Platz nehmen. Keine einfachen Zeiten in Köln.