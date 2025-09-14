„Sieht nicht gut aus“: Köln droht längerer Ausfall

Der 1. FC Köln muss womöglich für längere Zeit auf Sommerneuzugang Rav van den Berg verzichten, der beim gestrigen 3:3 gegen den VfL Wolfsburg vorzeitig vom Platz musste. Der ‚Geissblog‘ zitiert Sportdirektor Thomas Kessler: „Das sieht leider nicht so gut aus. Er ist nach dem Foul sehr unglücklich auf die Schulter gefallen. Wir müssen das jetzt in der Klinik checken lassen, aber es sieht danach aus, als ob er mehrere Wochen fehlen wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen die Wölfe verletzte sich der Innenverteidiger nach einem Zweikampf mit Wolfsburgs Lovro Majer in der 68. Minute und wurde drei Minuten später ausgewechselt. Trainer Lukas Kwasniok sagte: „Rav geht es nicht gut. Das Schultereckgelenk schmerzt sehr. Aber bevor ich schon eine Diagnose abgebe, möchte ich mich zurückhalten.“ Weitere Untersuchungen am heutigen Sonntag sollen über die Schwere der Verletzung Aufschluss geben. Möglich, dass van den Berg sogar unters Messer muss.