Atubolu: WM-Teilnahme als Ziel

Torhüter Noah Atubolu vom SC Freiburg hat eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada im nächsten Jahr fest im Blick. Im ‚aktuellen Sportstudio‘ sagt der 23-Jährige: „Man kann natürlich sagen, dass die WM für mich ein Ziel ist. Es wäre nach den letzten Monaten ja komisch, wenn das nicht so wäre. Langfristig ist mein Ziel, Nationaltorhüter zu werden.“ Über die bisherige Nicht-Berücksichtigung von Bundestrainer Julian Nagelsmann sagt der 22-fache U21-Nationalspieler: „Ich persönlich hatte mir natürlich mehr erwünscht.“

Die Vergleiche mit Manuel Neuer, die früh in seiner Karriere aufkamen, setzten Atubolu in der Frühphase seiner Karriere unter Druck, wie er verriet: „Die Vergleiche waren komplett unrealistisch, da ich bei Weitem noch nicht so gut bin wie Manuel Neuer. Er ist der beste Torhüter, den wir je hatten. Ich glaube, dass mir die Vergleiche damals nicht so gutgetan haben, weil es die Erwartungshaltung an mich selber ins Universum geschossen hat.“ Dabei hatte der Youngster im ersten Moment noch gedacht „oh cool, ich werde mit dem besten Torhüter der Welt verglichen“.