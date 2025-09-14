Hattrick zum Geburtstag: Müller-Gala in Vancouver

Viel besser hätte sich Thomas Müller auf sportlicher Ebene seinen 36. Geburtstag wohl nicht vorstellen können. Während einige andere Spieler in dem Alter bereits ihren Ruhestand genießen, hat der Angreifer seine Vancouver Whitecaps zum höchsten Sieg der Vereinsgeschichte geschossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen den Eastern-Conference-Tabellenführer Philadelphia Union traf Müller zweimal vom Elfmeterpunkt und erzielte noch einen Treffer aus dem Spiel. Darüber hinaus legte der Routinier beim dominanten 7:0-Erfolg einen weiteren Treffer auf.

„Ich fühle mich wirklich gut, um ehrlich zu sein. Es war eine großartige Teamleistung. Wenn ich in diese Augen schaue, Rayan (Elloumi, Anm. d. Red.) hat sein erstes Tor geschossen. Ich glaube, es war sein erstes Profispiel überhaupt. Wir haben Philly mit 7:0 geschlagen. Das Publikum war fantastisch. Ich finde, es war ein perfekter Abend“, sagte Müller im Anschluss bei ‚Apple TV‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben dem Eintrag ins MLS-Geschichtsbuch für den höchsten Vancouver-Sieg buchte das Team von Trainer Jesper Sörensen gleichzeitig auch vier Spieltage vor dem Ende der Regular Season das Ticket für die Playoffs. In der Western Conference liegen die Kanadier auf einem sicheren dritten Platz. Sehr viel bessser kann Müllers Start in der MLS eigentlich kaum laufen.