HSV: Kuntz fordert Geduld

Stefan Kuntz will nach der 0:5-Niederlage des Hamburger SV beim FC Bayern keine Panik aufkommen lassen und Geduld bewahren. „Wir waren sieben Jahre in der zweiten Liga. Geduld heißt nicht: Wir brauchen Geduld bis nächste Woche, sondern bis April, Mai“, sagte der Sportvorstand gegenüber ‚Sky‘. Gleichzeitig betonte Kuntz: „Wenn wir die richtigen Schlüsse aus dem Spiel ziehen, können wir eine Menge lernen.“ Nach drei Spieltagen ist der Aufsteiger noch torlos und liegt mit einem Punkt auf Platz 17.

Trotz des deutlichen Ergebnisses gegen die Bayern will Kuntz nicht zur großen Generalkritik, auch nicht an Trainer Merlin Polzin, ausholen. „Merlin hat den Mut gehabt, mit einer Mannschaft mit vielen jungen Spielern zu spielen“, erklärt der HSV-Boss, „wir wollten aktiv verteidigen, haben das in der ersten Halbzeit gar nicht gut hinbekommen. In der zweiten Halbzeit hat es eine Idee besser ausgesehen.“ Mit Luka Vuskovic (18), Aboubaka Soumahoro (20) und Fábio Vieira (25) debütierten gleich drei Spieler für den HSV. Die nächsten drei Gegner sind der 1. FC Heidenheim, Union Berlin und Mainz 05.