Auch BVB dran: Manzambi im Schaufenster

Die Transfers der Bundesligisten in die Premier League haben in diesem Sommer eine neue Dimension erreicht. Egal ob für Nick Woltemade (23), Florian Wirtz (22) oder Hugo Ekitiké: Geht der englische Geldbeutel auf, öffnet sich meist auch der Mund der deutschen Sportdirektoren angesichts der surrealen Ablösesummen, die geboten werden.

Auch den SC Freiburg könnten schon bald Angebote aus England erreichen. Wie ‚absolutfussball.com‘ berichtet, hat Johan Manzambi in der Premier League Interesse geweckt. Im vergangenen Sommer soll sich der FC Chelsea bereits Gedanken über den 19-Jährigen gemacht haben. Und: Auch Borussia Dortmund habe ihn da schon auf dem Zettel gehabt.

Sorgt Manzambi für einen neuen Rekord?

Der flexible Mittelfeldspieler ist ein herausragendes Talent, ihm mangelt es allerdings noch an Profierfahrung. Im Breisgau absolvierte er vor knapp einem Jahr sein Debüt für die erste Mannschaft, 13 weitere Partien kamen seitdem hinzu. In dieser Saison soll der große Durchbruch gelingen, Trainer Julian Schuster beorderte ihn in den ersten drei Partien jeweils in die Startelf.

Seinen Vertrag hat der vierfache Schweizer Nationalspieler, der vor zweieinhalb Jahren von Servette Genf zum Sport-Club gewechselt war, erst Ende Juni ohne Angabe der Laufzeit verlängert. Gut möglich, dass Freiburg aber ins Grübeln kommt, wenn ein Premier League-Klub unvernünftig viel Geld auf den Tisch legt. Ob Manzambi sogar der Rekordverkauf werden kann? Vor zwei Jahren hatte der FC Brentford 25 Millionen Euro für Kevin Schade (23) hingelegt – bis heute unübertroffen.