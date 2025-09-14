Boniface zunächst auf der Bank

Last-Minute-Zugang Victor Boniface (24) wird bei Werder Bremen nicht direkt von der Leine gelassen. Cheftrainer Horst Steffen setzt den Mittelstürmer für die heutige Partie (17:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach zunächst auf die Bank.

Seit seiner Leihe von Bayer Leverkusen zu den Grün-Weißen hat Boniface im Training einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ein Einsatz im Verlauf der Partie ist also durchaus wahrscheinlich. Übrigens: Cameron Puertas (27), der ebenfalls am Deadline Day per Leihe an Bord geholt wurde, darf von Beginn an ran.