Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Boniface zunächst auf der Bank

von Julian Jasch
Victor Boniface im Training bei Werder Bremen @Maxppp

Last-Minute-Zugang Victor Boniface (24) wird bei Werder Bremen nicht direkt von der Leine gelassen. Cheftrainer Horst Steffen setzt den Mittelstürmer für die heutige Partie (17:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach zunächst auf die Bank.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seiner Leihe von Bayer Leverkusen zu den Grün-Weißen hat Boniface im Training einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ein Einsatz im Verlauf der Partie ist also durchaus wahrscheinlich. Übrigens: Cameron Puertas (27), der ebenfalls am Deadline Day per Leihe an Bord geholt wurde, darf von Beginn an ran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Victor Boniface

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Victor Boniface Victor Boniface
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert