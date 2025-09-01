30 Millionen: Mikautadze verlässt Lyon

Georges Mikautadze verlässt Olympique Lyon. Wie der FC Villarreal bekanntgibt, wechselt der Stürmer mit sofortiger Wirkung zum Gelben U-Boot und unterschreibt einen bis 2031 datierten Vertrag. Nach FT-Informationen liegt die Ablöse bei 30 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Lyon gehörte der 24-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern. Aufgrund der prekären Lage der Franzosen stimmte man einem Verkauf nach Spanien jedoch zu.