Offiziell Ligue 1

30 Millionen: Mikautadze verlässt Lyon

von Luca Hansen - Quelle: villarrealcf.es
Georges Mikautadze verwechselt Kopf mit Ball @Maxppp

Georges Mikautadze verlässt Olympique Lyon. Wie der FC Villarreal bekanntgibt, wechselt der Stürmer mit sofortiger Wirkung zum Gelben U-Boot und unterschreibt einen bis 2031 datierten Vertrag. Nach FT-Informationen liegt die Ablöse bei 30 Millionen Euro.

Bei Lyon gehörte der 24-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern. Aufgrund der prekären Lage der Franzosen stimmte man einem Verkauf nach Spanien jedoch zu.

