Für 2026: Chelsea schnappt sich neuen Torjäger

Das Transferfenster ist nicht einmal zwei Wochen geschlossen, da hat der FC Chelsea bereits den ersten Zugang fürs kommende Jahr an Land gezogen. Dem designierten Neuzugang winkt in London wie üblich eine langfristige Anstellung.

von Julian Jasch - Quelle: chelseafc.com
1 min.
Emmanuel Emegha ist Kapitän @Maxppp

Der FC Chelsea rüstet sich bereits für die Saison 2026/27. Die Blues geben die Verpflichtung von Emmanuel Emegha (22) zum kommenden Sommer offiziell bekannt. Der Mittelstürmer wird in etwas weniger als einem Jahr vom französischen Partnerklub Racing Straßburg losgeeist. An der Stamford Bridge winkt dem niederländischen U21-Nationalspieler Berichten zufolge eine langfristige Anstellung bis 2033.

Chelsea FC
Chelsea Football Club has agreed a deal to sign striker Emanuel Emegha, with the Dutchman officially joining in 2026!
Emegha machte in der vergangenen Saison mit 14 Treffern und drei Assists in 27 Ligue 1-Partien auf sich aufmerksam. Seit Beginn der laufenden Spielzeit führt der 1,96 Meter große Rechtsfuß Straßburg als Kapitän aufs Feld. Schon jetzt steht er nach vier Pflichtspielen bei drei Toren.

Über die Ablösemodalitäten ist bislang nichts bekannt, die Summe dürfte aber angesichts der gemeinsamen Zugehörigkeit zur BlueCo-Gruppe ohnehin nur auf dem Papier von Bedeutung sein. Chelsea will mit der Verpflichtung etwaigen Interessenten zuvorkommen. Unter anderem Newcastle United hatte ebenfalls die Fühler nach Emegha ausgestreckt (FT berichtete).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
