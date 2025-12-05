Menü Suche
Premier League

Chelsea will DFB-Schreck

von Tobias Feldhoff - Quelle: Daily Mail
Der FC Chelsea trägt seine Heimspiele an der Stamford Bridge aus @Maxppp

Der FC Chelsea zeigt Interesse an einer der Entdeckungen der jüngsten U17-WM. Der ‚Daily Mail‘ zufolge denken die Blues über die Verpflichtung des 16-jährigen Mohamed Zongo aus Burkina Faso nach, der aktuell noch für seinen Heimatklub SF Cascades aufläuft.

Zongo erzielte beim Jugendturnier in Katar unter anderem den goldenen Siegtreffer im Sechzehntelfinale gegen Deutschland (1:0). Insgesamt war der offensive Mittelfeldspieler an immerhin fünf Treffern direkt beteiligt. Erst im Viertelfinale schied Burkina Faso unglücklich mit 0:1 gegen Italien aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
