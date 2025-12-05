Chelsea will DFB-Schreck

Der FC Chelsea zeigt Interesse an einer der Entdeckungen der jüngsten U17-WM. Der ‚Daily Mail‘ zufolge denken die Blues über die Verpflichtung des 16-jährigen Mohamed Zongo aus Burkina Faso nach, der aktuell noch für seinen Heimatklub SF Cascades aufläuft.

Zongo erzielte beim Jugendturnier in Katar unter anderem den goldenen Siegtreffer im Sechzehntelfinale gegen Deutschland (1:0). Insgesamt war der offensive Mittelfeldspieler an immerhin fünf Treffern direkt beteiligt. Erst im Viertelfinale schied Burkina Faso unglücklich mit 0:1 gegen Italien aus.