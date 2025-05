Pfeilschneller Sturmriese: Chelsea baggert an Emegha

Der FC Chelsea ist bei der Suche nach Verstärkungen für die Offensive in der Ligue 1 fündig geworden. Nach FT-Informationen arbeiten die Blues an einer Verpflichtung von Emmanuel Emegha von Racing Straßburg. Erste Gespräche zwischen dem Spieler und Chelsea über einen langfristigen Vertrag haben bereits stattgefunden. Die Verhandlungen dürften dank ihrer guten Beziehung und der Tatsache, dass beide dem Konsortium BlueCo gehören, problemlos verlaufen. Allerdings soll mit Newcastle United noch ein zweiter Interessent auf den Plan getreten sein.

Emegha war 2023 für 13 Millionen Euro von Sturm Graz nach Straßburg gewechselt und ist trotz einer Körpergröße von 1,95 Meter der schnellste Spieler der französischen Liga (37,72 km/h). In 27 Partien erzielte der 22-Jährige 14 Treffer und legte drei weitere Tore auf. Der Vertrag des niederländischen U21-Nationalspielers bei Straßburg läuft noch bis 2028. Emegha soll offen für einen Wechsel in die Premier League sein, um sich in einer stärkeren Liga für die A-Nationalmannschaft zu empfehlen.