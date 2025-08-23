Nach Triumph: TSG mit großen Sorgen

Die TSG Hoffenheim muss den 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Auftakt womöglich teuer bezahlen. In Koki Machida (27) und Robin Hranac (25) mussten gleich zwei Verteidiger verletzt ausgewechselt werden. Deshalb lautete das Fazit von Trainer Christian Ilzer bei ‚Sky‘: „Der Wermutstropfen ist, dass wir zwei Topspieler verloren haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie lange die beiden Abwehrspieler ausfallen werden, ist noch unklar. Arthur Chaves (24) und Kevin Akpoguma (30) kamen für die beiden Verletzten ins Spiel und halfen mit, den Sieg über die Bühne zu bringen.