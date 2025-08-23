Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Nach Triumph: TSG mit großen Sorgen

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Christian Ilzer (r.) und Benjamin Hübner auf der Bank @Maxppp
Leverkusen 1-2 Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim muss den 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Auftakt womöglich teuer bezahlen. In Koki Machida (27) und Robin Hranac (25) mussten gleich zwei Verteidiger verletzt ausgewechselt werden. Deshalb lautete das Fazit von Trainer Christian Ilzer bei ‚Sky‘: „Der Wermutstropfen ist, dass wir zwei Topspieler verloren haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie lange die beiden Abwehrspieler ausfallen werden, ist noch unklar. Arthur Chaves (24) und Kevin Akpoguma (30) kamen für die beiden Verletzten ins Spiel und halfen mit, den Sieg über die Bühne zu bringen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
Koki Machida
Robin Hranáč

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Koki Machida Koki Machida
Robin Hranáč Robin Hranáč
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert