Dreierpack: BVB terminiert Transfergespräche

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Borussia Dortmund hat einen Zeitpunkt für die finalen Gespräche über die Transfers von Carney Chukwuemeka (21/FC Chelsea), Aarón Anselmino (20/FC Chelsea) und Fábio Silva (23/Wolverhampton Wanderers) festgelegt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sollen die letzten Verhandlungen mit den Premier League-Klubs erst nach dem Bundesliga-Auftakt beim FC St. Pauli am Samstag (18:30 Uhr) stattfinden.

Während Stürmer Silva festverpflichtet werden soll, sind die Deals von Mittelfeldspieler Chukwuemeka und Defensivmann Anselmino lediglich in Kombination möglich. Eine Leihe von Anselmino wollen die Blues nur ermöglichen, sofern der BVB Chukwuemeka kauft.

