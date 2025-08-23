Bosse schon in London: BVB vor Doppelschlag

Heute Abend (18:30 Uhr) trifft Borussia Dortmund auf den FC St. Pauli. Im Stadion werden dann auch Sebastian Kehl und Lars Ricken sein, die bereits einen stressigen Samstag hinter sich haben. Denn wie ‚Sky‘ berichtet, waren die beiden Verantwortlichen des BVB am Wochenende in London, um mit dem FC Chelsea über die Transfers von Carney Chukwuemeka (21) und Aarón Anselmino (20) zu verhandeln.

Laut dem Bezahlsender war der Trip ein Erfolg, die beiden Parteien hätten sich entscheidend angenähert und seien optimistisch, dass der Transfer-Doppelpack zeitnah über die Bühne gehen kann.

Anselmino soll ohne Kaufoption ausgeliehen werden, Chukwuemeka hingegen dauerhaft an die Strobelallee wechseln. Laut ‚Sky‘ fließen insgesamt 25 Millionen Euro an die Blues, die zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung erhalten.

Fest steht außerdem, dass Charlie Cresswell (23) nur dann zur Option wird, sollte der Transfer von Anselmino nicht zustande kommen. Noch hat der BVB einige Tage Zeit, um sich zu verstärken. Die beiden Spieler aus London könnten Kehl & Co. schon einmal etwas Luft verschaffen.