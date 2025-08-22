10 Millionen Differenz: Heute letztes Xavi-Spiel?

Der FC Chelsea will am heutigen Freitagabend den Transfer von Xavi Simons (22) forcieren. Laut ‚Sky‘ sind im Anschluss an den Liga-Auftakt gegen den FC Bayern (20:30 Uhr) konkrete Verhandlungen zwischen den Londonern und RB Leipzig geplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Diskrepanz bei der potenziellen Ablöse ist dabei nicht allzu groß. Chelsea soll aktuell 60 Millionen Euro im Sinn haben, während der Bundesligist 70 Millionen fordert.

Mit Xavi ist Chelsea da schon weiter. Die Blues und der niederländische Offensivspieler sind sich über einen Vertrag bis 2031 einig, der ein Jahresgehalt von zwölf bis 13 Millionen Euro brutto vorsieht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bevor Nägel mit Köpfen gemacht werden, muss Chelsea aber verkaufen. Christopher Nkunku (27) und Nicolas Jackson (24) sind Kandidaten. Interesse an beiden zeigt der FC Bayern, der aber nur leihen könnte. Nkunku ist allerdings auch ein Thema in Leipzig, was in den Xavi-Verhandlungen von Vorteil sein könnte.