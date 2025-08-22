Menü Suche
10 Millionen Differenz: Heute letztes Xavi-Spiel?

Xavi Simons könnte heute zum letzten Mal für RB Leipzig auflaufen. Für den Durchbruch in den Ablöseverhandlungen fehlt nicht mehr viel.

von David Hamza - Quelle: Sky
Xavi Simons im Training bei RB Leipzig @Maxppp
FC Bayern 3-0 RB Leipzig

Der FC Chelsea will am heutigen Freitagabend den Transfer von Xavi Simons (22) forcieren. Laut ‚Sky‘ sind im Anschluss an den Liga-Auftakt gegen den FC Bayern (20:30 Uhr) konkrete Verhandlungen zwischen den Londonern und RB Leipzig geplant.

Die Diskrepanz bei der potenziellen Ablöse ist dabei nicht allzu groß. Chelsea soll aktuell 60 Millionen Euro im Sinn haben, während der Bundesligist 70 Millionen fordert.

Mit Xavi ist Chelsea da schon weiter. Die Blues und der niederländische Offensivspieler sind sich über einen Vertrag bis 2031 einig, der ein Jahresgehalt von zwölf bis 13 Millionen Euro brutto vorsieht.

Bevor Nägel mit Köpfen gemacht werden, muss Chelsea aber verkaufen. Christopher Nkunku (27) und Nicolas Jackson (24) sind Kandidaten. Interesse an beiden zeigt der FC Bayern, der aber nur leihen könnte. Nkunku ist allerdings auch ein Thema in Leipzig, was in den Xavi-Verhandlungen von Vorteil sein könnte.

veröffentlicht am
Bundesliga
Premier League
RB Leipzig
Chelsea
Xavi Simons

