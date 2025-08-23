Boniface-Entscheidung terminiert

Bayer Leverkusen und Victor Boniface müssen sich ob des ausgehandelten Wechsels weiterhin gedulden. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ werden die Verantwortlichen des AC Mailand erst am morgigen Sonntag entscheiden, ob der Boniface-Deal zustande kommt. Aufgrund der Verletzungshistorie des 24-Jährigen zögern die Rossoneri aktuell noch, obwohl sich alle Parteien bereits über eine Leihe mit Kaufoption einig sind.

Die zusätzlichen medizinischen Untersuchungen wurden heute abgeschlossen, die Ergebnisse sind noch nicht bekannt. Vor allem das rechte Knie macht den Domstädtern Sorgen, dort hatte der Stürmer bereits zwei Kreuzbandrisse. Geht der Daumen final hoch, kassiert die Werkself fünf Millionen Euro an Leihgebühr, der AC hat danach die Möglichkeit, per Option Boniface für 24 Millionen fest zu verpflichten. Brisant: Nach FT-Informationen arbeiten die Rossoneri parallel weiterhin daran, Dusan Vlahovic (25) von Juventus Turin zu verpflichten.