Hammers tüten 44-Millionen-Transfer ein

Mateus Fernandes geht den Weg des FC Southampton nach dem Abstieg nicht mehr mit. Den portugiesischen Mittelfeldspieler zieht es zurück in die Premier League. West Ham United nimmt den 21-Jährigen für die kommenden fünf Jahre unter Vertrag, es fließt eine kolportierte Ablöse von rund 44 Millionen Euro, darüber hinaus streichen die Saints eine Beteiligung im Falle eines künftigen Weiterverkaufs ein.

Fernandes steigt damit zum drittteuersten Neuzugang in West Hams Klubgeschichte auf. Cheftrainer Graham Potter sagt über den Mittelfeldallrounder: „Mateus ist ein junger Spieler, der in der Anfangsphase seiner Karriere beeindruckende Fortschritte gemacht hat, und wir freuen uns, seine Verpflichtung gesichert zu haben. Wir glauben, dass seine Eigenschaften und Stärken dem Team eine neue Dimension verleihen werden, und aus Gesprächen mit ihm weiß ich, dass er es kaum erwarten kann hier anzufangen.“