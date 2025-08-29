FC Bayern: Hijack-Versuche bei Jackson

Andere Klubs versuchen offenbar, Bayerns angestrebte Leihe von Nicolas Jackson (24) zu kapern. ‚Sky‘ berichtet, dass die Münchner über entsprechende Hijack-Versuche informiert wurden – zuletzt waren die SSC Neapel, Newcastle United und Aston Villa dran. FCB-Sportvorstand Max Eberl arbeite aber weiterhin mit Hochdruck an der Finalisierung des Deals.

Mit Jackson selbst ist sich der Deutsche Meister bereits einig. Details sind noch mit dem FC Chelsea zu klären. Denkbar, dass die Bayern das Gehalt des Stürmers übernehmen und zusätzlich eine Leihgebühr an die Blues bezahlen. Summa summarum würde die Leihe laut ‚Sky‘ im Gesamtpaket dann bis zu 15 Millionen Euro kosten.