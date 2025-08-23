Medien: Boniface-Transfer in der Schwebe

Der bereits von Bayer Leverkusen offiziell verkündete Verkauf von Gustavo Puerta (22) kommt wider Erwarten nicht zustande, weil Hull City den Mittelfeldspieler aufgrund einer Transfersperre nicht registrieren kann. Nun droht der nächste Bayer-Abgang zu platzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Matteo Moretto und die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichten übereinstimmend, dass der AC Mailand noch kein finales grünes Licht für den Leihwechsel von Victor Boniface (24) gegeben hat. Dabei sind sich alle Parteien eigentlich längst einig.

Hintergrund ist die Verletzungshistorie des Mittelstürmers, der in der Vergangenheit bereits zweimal schwerwiegend am rechten Knie verletzt war. Die gestrigen medizinischen Untersuchungen sollen die Rossoneri nicht überzeugt haben. Am heutigen Samstag soll ein vierter Test für Klarheit sorgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Leverkusen hat man zumindest bereits vorgesorgt, sollte man sich bei Milan wie ursprünglich erwartet für eine Boniface-Verpflichtung entscheiden. Als möglicher Nachfolger wurde von Bayer William Osula (22) von Newcastle United ins Visier genommen.