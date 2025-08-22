Verrückt: Bayer-Verkauf geplatzt

Bereits im April hatte Bayer Leverkusen den permanenten Wechsel von Gustavo Puerta (22) zu Hull City verkündet. Für 3,8 Millionen Euro sollte die Festverpflichtung über die Bühne gehen. Doch jetzt kommt es ganz anders.

Aufgrund einer Transfersperre ist es dem englischen Zweitligisten nicht möglich, den Mittelfeldspieler zu registrieren. Deshalb, so berichtet die ‚Bild‘, wird Puerta zumindest vorläufig nach Leverkusen zurückkehren.

Offen bleibt, wie es mit dem Kolumbianer weitergeht, der die vergangene Spielzeit bereits leihweise auf der Insel verbrachte. Ein Verbleib bei Bayer sei genauso möglich wie ein schneller Transfer – unter anderem in Spanien soll es einen Markt für Puerta geben.

So gut wie sicher ist hingegen der Abflug von Victor Boniface (24) zum AC Mailand. Heute Nachmittag wird der Stürmer in der Modestadt erwartet, um die Leihe samt Kaufoption (24 Millionen) zu vollziehen. Abgesehen von Puerta soll es dann keine weiteren möglichen Abgänge beim deutschen Vizemeister geben.