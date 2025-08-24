Menü Suche
Bayer: Hincapié vor Abschied?

Auch um Piero Hincapié ranken sich wiederholt Abschiedsgerüchte. Hat der Ecuadorianer womöglich schon seine Abschiedsvorstellung für Bayer Leverkusen gegeben?

Piero Hincapié

Nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim brachen bei Piero Hincapié die Dämme. Ein ungewöhnlicher Vorgang beim ersten Bundesligaspiel der Saison, weswegen die Tränen auch als Abschiedszeichen interpretiert wurden. Verehrer gibt es einige für Bayer Leverkusens Innenverteidiger.

Ein Dementi, dass das gestrige Spiel der letzte Auftritt des 23-Jährigen im Dress der Werkself war, ließen sich die Verantwortlichen um Geschäftsführer Sport Simon Rolfes laut dem ‚kicker‘ nicht entlocken. Neben dem FC Chelsea haben auch der FC Arsenal sowie Tottenham Hotspur die Fährte des Innenverteidigers aufgenommen.

Zudem sind dem Vizemeister sowieso die Hände gebunden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel noch bis Anfang September gültig. Der Passus liegt dem Boulevardblatt zufolge bei 65 Millionen Euro. Für die zahlungskräftigen Klubs aus der Premier League kein Hindernis.

Bundesliga
Premier League
Leverkusen
Chelsea
Arsenal
Tottenham
Piero Hincapié

