Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Kiel verkündet Neuzugang

von David Hamza
1 min.
Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp @Maxppp

Holstein Kiel legt in der Innenverteidigung nach. Vom dänischen Zweitligisten AC Horsens wechselt Frederik Roslyng zu den Störchen. Der 19-jährige Däne unterschreibt bis 2029 beim Bundesliga-Absteiger.

Unter der Anzeige geht's weiter
Holstein Kiel
Moin, Frederik Roslyng 👋🏼

Der 19-jährige Innenverteidiger kommt vom dänischen Zweitligisten AC Horsens an die Förde und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30.06.2029. ✍🏼

Zur Transfermeldung ⏩
_
#KielAhoi
Bei X ansehen

Kiels Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe erklärt: „Er verfügt bereits über ein recht komplettes Paket und besitzt gleichzeitig noch enormes Entwicklungspotenzial. Als Linksfuß kann er sowohl auf der Halbposition als auch zentral in der Innenverteidigung spielen. Neben seiner Zweikampfstärke gehört auch ein ausgeprägtes Spielverständnis zu seinen Stärken.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Superliga
Holstein
Horsens
Frederik Roslyng Christiansen

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Superliga Superliga
Holstein Logo Holstein Kiel
Horsens Logo AC Horsens
Frederik Roslyng Christiansen Frederik Roslyng Christiansen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert