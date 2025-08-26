Kiel verkündet Neuzugang

Holstein Kiel legt in der Innenverteidigung nach. Vom dänischen Zweitligisten AC Horsens wechselt Frederik Roslyng zu den Störchen. Der 19-jährige Däne unterschreibt bis 2029 beim Bundesliga-Absteiger.

Kiels Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe erklärt: „Er verfügt bereits über ein recht komplettes Paket und besitzt gleichzeitig noch enormes Entwicklungspotenzial. Als Linksfuß kann er sowohl auf der Halbposition als auch zentral in der Innenverteidigung spielen. Neben seiner Zweikampfstärke gehört auch ein ausgeprägtes Spielverständnis zu seinen Stärken.“