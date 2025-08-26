Durchbruch: Bayer vor Fernández-Transfer

Der Abgang von Granit Xhaka (32) zum AFC Sunderland riss ein klaffendes Loch in die Schaltzentrale von Bayer Leverkusen. Schließlich war der Schweizer in den vergangenen Jahren das Metronom im Mittelfeld. Das Erbe soll Ezequiel Fernández antreten, mit dessen Verein Al Qadsiah steht man dem ‚kicker‘ zufolge kurz vor einer Einigung.

Wie das Fachblatt berichtet, hat man die Ablösekonditionen so gut wie ausgehandelt. Die Werkself schnürt ein Paket von 30 Millionen Euro, wovon 25 Millionen Euro als Fixsumme bezahlt werden, während die restlichen fünf Millionen Euro an Boni gekoppelt sind. Der 23-Jährige ist sich mit dem Vizemeister bereits einig und soll einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

Sollte der Argentinier tatsächlich in der BayArena aufschlagen, ständen Erik ten Hag mit Exequiel Palacios (26), Robert Andrich (30), Aleix García (28) und eben Fernández vier Mittelfeldspieler für zwei Positionen zur Verfügung. Allerdings könnten Palacios respektive García den Verein noch verlassen. Während Palacios insbesondere in Saudi-Arabien begehrt ist, hat bei García der englische Vertreter West Ham United angeklopft.