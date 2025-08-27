Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer hat Hincapié-Ersatz im Visier

Bayer Leverkusen stehen aufregende letzte Transfertage ins Haus. Für die Innenverteidigung hat die Werkself einen Ersatz für Piero Hincapié ins Auge gefasst.

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Botman schaut grimmig @Maxppp

Greift Bayer Leverkusen ein drittes Mal in diesem Transfersommer für einen Innenverteidiger tief in die Tasche? Durchaus möglich, sollte Piero Hincapié (23) tatsächlich noch das Weite suchen und zum FC Arsenal wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter
S. Botman Verteidiger - 25 Jahre Logo Newcastle United Newcastle United Niederlande Niederlande #4 Sven Adriaan Botman
Tore 0
Gespielte Spiele 10
Gehalt/Monat 456 K€

Um gewappnet zu sein, hat die Werkself laut Fabrizio Romano bei Sven Botman angefragt. Der 25-jährige Niederländer ist seit drei Jahren eine feste Größe bei Newcastle United, zu Beginn dieser Spielzeit schmorte Botman bei Eddie Howe allerdings zweimal 90 Minuten auf der Bank.

Dennoch wollen die Magpies den Abwehrspieler Romano zufolge nicht verkaufen, ein Deal dürfte sich schwierig gestalten. Vor drei Jahren war Botman für 37 Millionen Euro vom OSC Lille nach Newcastle gewechselt und kommt bis dato auf 76 Pflichtspiele für den englischen Erstligisten.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Leverkusen
Newcastle
Sven Adriaan Botman

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Newcastle Logo Newcastle United
Sven Adriaan Botman Sven Adriaan Botman
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert