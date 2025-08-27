Bayer hat Hincapié-Ersatz im Visier

Greift Bayer Leverkusen ein drittes Mal in diesem Transfersommer für einen Innenverteidiger tief in die Tasche? Durchaus möglich, sollte Piero Hincapié (23) tatsächlich noch das Weite suchen und zum FC Arsenal wechseln.

Um gewappnet zu sein, hat die Werkself laut Fabrizio Romano bei Sven Botman angefragt. Der 25-jährige Niederländer ist seit drei Jahren eine feste Größe bei Newcastle United, zu Beginn dieser Spielzeit schmorte Botman bei Eddie Howe allerdings zweimal 90 Minuten auf der Bank.

Dennoch wollen die Magpies den Abwehrspieler Romano zufolge nicht verkaufen, ein Deal dürfte sich schwierig gestalten. Vor drei Jahren war Botman für 37 Millionen Euro vom OSC Lille nach Newcastle gewechselt und kommt bis dato auf 76 Pflichtspiele für den englischen Erstligisten.