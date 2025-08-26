Barça: 50 Millionen für Fermín?

Der FC Chelsea buhlt um Fermín López vom FC Barcelona. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben die Blues bei Barça ein erstes Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro für den 22-jährigen Mittelfeldspieler eingereicht. Aktuell prüfen die Vereinsverantwortlichen der Blaugrana das Angebot. Obwohl Trainer Hansi Flick fest mit dem Spanier plant, könnte ein Transfer die Problematik um anstehende Spielerregistrierungen lösen.

Mit den potenziellen Transfereinnahmen könnte man dem Bericht zufolge Wojciech Szczesny (35), Roony Bardghji (19) und Gerard Martín (23) registrieren. Aktuell müssen alle drei Spieler auf die Verkäufe von Iñaki Peña (26), Oriol Romeu (33) und Héctor Fort (19) warten, da Barça sonst gegen das Financial Fairplay verstoßen würde. López, der in La Masia ausgebildet wurde und seit 2023 dem Profikader angehört, ist vertraglich noch bis 2029 an Barcelona gebunden. In der vergangenen Saison zählte der Mittelfeldakteur zum Stammpersonal und absolvierte insgesamt 46 Spiele.