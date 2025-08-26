Bayern-Ziel: Jackson-Transfer „in den nächsten 48 Stunden“

Nicolas Jacksons Zeit beim FC Chelsea neigt sich wohl dem Ende. Diomansy Kamara, Berater des senegalesischen Stürmers, ließ auf Instagram verlauten: „Deutschland, Italien, England: Es gibt viele Optionen, die Entscheidung steht kurz bevor. […] Nicolas Jackson, Transfer wird in den nächsten 48 Stunden erwartet, so Gott will.“ Ein konkretes Thema ist Jackson unter anderem beim FC Bayern, der sich mit dem Spieler selbst schon über einen Wechsel einig ist. Interesse zeigen aber auch weitere Vereine wie Aston Villa und Newcastle United.

Jackson war vor zwei Jahren für 37 Millionen Euro vom FC Villarreal nach London gewechselt, sein Vertrag läuft bis 2033. Berater Kamara jedenfalls rechnet fest mit einem Abschied und zieht Bilanz: „30 Tore in zwei Spielzeiten, ohne einen einzigen Elfmeter. Höhen, Tiefen, aber bei den Blues wird gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wir sind dankbar für gestern, blicken aber schon optimistisch in die Zukunft.“