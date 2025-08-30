Menü Suche
Satte Ablöse: Chelsea verpflichtet Garnacho

Der FC Chelsea tätigt einen erneut kostspieligen Transfer. Alejandro Garnacho kommt von Ligarivale Manchester United.

von Lukas Weinstock - Quelle: chelseafc.com
1 min.
Alejandro Garnacho beim Training @Maxppp

Der FC Chelsea verstärkt seine Offensive und holt Alejandro Garnacho. Das geben die Blues offiziell bekannt. In London unterschreibt der technisch versierte Außenspieler einen Siebenjahresvertrag.

„Es ist ein unglaublicher Moment für meine Familie und mich, diesem großartigen Verein beizutreten. Ich kann es kaum erwarten loszulegen. Ich habe die Klub-Weltmeisterschaft gesehen, und es ist etwas Besonderes, jetzt zum Weltmeister zu gehören – wir sind die beste Mannschaft der Welt. Es ist fantastisch, hier zu sein, und ich bin sehr glücklich“, sagt Garnacho über seinen Wechsel.

Manchester United darf sich über einen satten Transfergewinn freuen. 2020 kam Garnacho aus der Jugend von Atlético Madrid zu den Red Devils, die den 21-Jährigen nun für 46 Millionen Euro an den Ligarivalen aus London verkaufen.

Unter Trainer Rúben Amorim spielte der argentinische Nationalspieler (acht Einsätze) zuletzt keine Rolle mehr, gehörte in der laufenden Saison nicht einmal dem Kader an. Der Wechsel ist somit wohl das Beste für alle Seiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
