20 Millionen: BVB holt Chukwuemeka zurück

Borussia Dortmund sichert sich mit einigen Wochen Verspätung doch noch dauerhaft die Dienste von Carney Chukwuemeka. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat beim BVB einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.

Dem Vernehmen nach fließen als Ablöse rund 20 Millionen Euro an den FC Chelsea. Zur Frage, ob etwaige Boni darin schon enthalten sind oder noch dazu kommen, gibt es widersprüchliche Berichte.

Chukwuemeka verbrachte schon die Rückrunde der vergangenen Saison bei Schwarz-Gelb und deutete in 17 Teileinsätzen sein immenses Potenzial an. Trainer Niko Kovac will ihm nun zu maximaler Fitness verhelfen und den Engländer so mittelfristig in die Stammelf führen.

„Es war uns wichtig, im offensiven Mittelfeld noch einmal an Qualität und Kreativität zuzulegen. Wir freuen uns, dass wir ein so großes Talent wie Carney langfristig an uns binden konnten und nun gemeinsam an seiner Entwicklung arbeiten dürfen“, sagt BVB-Geschäftsführer Lars Ricken.

Chukwuemeka erklärt: „Es fühlt sich richtig gut an, jetzt fester Bestandteil des BVB zu sein. Ich habe diesen Klub, den Trainer, meine Teamkollegen und die Fans in den vergangenen Monaten kennengelernt und bin einfach nur froh, dass Borussia Dortmund jetzt meine neue fußballerische Heimat ist. Ich werde alles dafür geben, damit wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen.“