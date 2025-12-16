Menü Suche
Jackson-Verbleib: Eberl bezieht Stellung

von Julian Jasch
Nicolas Jackson

Wird sich der FC Bayern um eine Festverpflichtung von Nicolas Jackson (24) bemühen? Eine Entscheidung wurde beim deutschen Rekordmeister diesbezüglich noch nicht gefällt, gibt Sportvorstand Max Eberl gegenüber der ‚Bild‘ zu verstehen: „Es gibt noch keine Tendenz.“ So gut wie sicher ist aber, dass die Münchner die mit dem FC Chelsea ausgemachte Kaufoption über 65 Millionen Euro nicht ziehen werden.

In seinen 15 Bayern-Einsätzen (fünf Tore, eine Vorlage) konnte Jackson bislang nicht wirklich überzeugen respektive die 16,5 Millionen Euro hohe Leihgebühr rechtfertigen. Von Cheftrainer Vincent Kompany bekam er zuletzt dennoch den Rücken gestärkt. Bis sich der Angreifer weiter für einen Verbleib empfehlen kann, wird es noch eine Weile dauern. Die kommenden Wochen nimmt Jackson zunächst mit dem Senegal am Afrika-Cup teil.

