Großes Interesse an Wolfsburg-Juwel Odogu

David Odogu vom VfL Wolfsburg weckt Begehrlichkeiten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wirbt der RSC Anderlecht intensiv um den Innenverteidiger. Diskutiert wird über eine Leihe mit Kaufoption, der ‚kicker‘ bringt auch eine Rückkaufoption ins Spiel.

In der Autostadt hat der 19-Jährige für den Moment nur geringe Aussichten auf Einsatzzeiten, zumal der VfL noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten will. Fernab der Heimat winkt dem deutschen U17-Weltmeister mehr Spielpraxis.