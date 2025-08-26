Olise-Klausel & Jackson-Deal: Bayern lässt aufhorchen

Noch vor etwas mehr als zwei Wochen hatte Bayerns Sportvorstand Max Eberl Interesse an einer Zusammenarbeit mit Nicolas Jackson (24/FC Chelsea) dementiert. Bei der heutigen Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel am morgigen Mittwoch (20:45 Uhr) bei Wehen Wiesbaden wurde Sportdirektor Christoph Freund erneut auf den Stürmer angesprochen.

„Ich dementiere gar nichts. Es sind sehr viele Namen im Umlauf, fast jeden Tag ein anderer. Das Transferfenster hat noch bis kommenden Montag offen, da kann noch was passieren“, gab Freund zu verstehen. Dem Vernehmen nach sind sich die Münchner mit Jackson bereits einig geworden, die Übereinkunft mit den Blues bleibt der Knackpunkt. Während der FCB auf eine Leihe aus ist, bevorzugt Chelsea einen permanenten Verkauf respektive eine Kaufpflicht.

Olise-Klausel?

Darüber hinaus wurde Freund auf eine potenzielle Ausstiegsklausel im Vertrag von Michael Olise (23) angesprochen. „Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu Vertragsinhalten“, schloss der Bayern-Boss einen solchen Passus nicht kategorisch aus, „aber wir haben das klare Ziel, dass Michael sehr lange für uns spielt. Er ist außergewöhnlich.“

Schließlich war auch die Situation von Min-jae Kim (28) ein Thema in der Medienrunde. Der Innenverteidiger, der lange als Abschiedskandidat gehandelt wurde, scheint doch über den Sommer hinaus an der Säbener Straße zu bleiben – es sei denn, die Bayern erreicht ein astronomisches Angebot, ließ Freund durchblicken: „Man kann nichts hundertprozentig ausschließen im Fußball, aber es ist nicht unser Plan. Wir sind sehr, sehr froh, dass er wieder fit ist. Und das werden wir auch in den nächsten Wochen auf dem Platz sehen.“