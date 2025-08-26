SV Werder: Der Preis für Schmidt

Der SV Werder Bremen greift für die angestrebte Verpflichtung von Außenverteidiger Isaac Schmidt (25) offenbar tief in die Tasche. Laut dem ‚Telegraph‘ wurde mit Leeds United ein Deal in Höhe von umgerechnet knapp 3,5 Millionen Euro ausgehandelt. Unklar bleibt, ob es sich um einen festen Transfer oder eine Leihe samt Kaufoption respektive -pflicht handelt.

Angesichts der Verletzungswelle brauchen die Grün-Weißen dringend Verstärkungen für die Außenbahnen. Die Leihe von Rechtsverteidiger Yukinari Sugawara (25) vom FC Southampton hat Werder bereits bekanntgegeben. Per Kaufoption könnte der Japaner kommendes Jahr festverpflichtet werden.