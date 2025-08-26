Werder schnappt sich Sugawara

Nach dem Kreuzbandriss von Mitchell Weiser (31) herrschte beim SV Werder Bremen dringender Bedarf nach einem neuen Rechtsverteidiger. Nun haben die Verantwortlichen einen Ersatz gefunden. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wechselt Yukinari Sugawara vom englischen Zweitligisten FC Southampton leihweise für ein Jahr an die Weser. Im Anschluss können die Grün-Weißen den 25-Jährigen per Kaufoption festverpflichten. Diese soll sechs Millionen Euro betragen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der japanische Nationalspieler (15 Länderspiele) war erst im Sommer 2024 für sieben Millionen Euro von AZ Alkmaar zu den Saints gewechselt. Damals hatte auch der VfL Wolfsburg Interesse gezeigt. Für den Premier League-Absteiger bestritt Sugawara in der vergangenen Spielzeit 32 Pflichtspiele, an den ersten beiden Spieltagen der Championship-Saison wurde er eingewechselt.

Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer sagt: „Wir sind sehr froh, dass sich Yukinari für uns entschieden hat. Er ist schon länger in Europa und bringt Erfahrung aus der Premier League und der ersten niederländischen Liga mit, in der er für Alkmaar knapp 200 Pflichtspiele gemacht hat. Wir sind überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen kann, und freuen uns über die Verpflichtung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Horst Steffen ergänzt: „Yukinari hat seine Qualität auf hohem Niveau nachgewiesen. Er ist ein temporeicher, zweikampfstarker Rechtsverteidiger, der auf der Außenbahn auch weitere Positionen bekleiden kann. In den Gesprächen hat er eine sehr positive Ausstrahlung und Mentalität gezeigt. Ich bin überzeugt, dass er unserer Gruppe gut tun wird.“

Sugawara ist nach Innenverteidiger Maximilian Wöber (27), Flügelstürmer Samuel Mbangula (21) und Torhüter Karl Hein (23) der vierte Bremer Sommer-Neuzugang. Da neben Weiser auch Wöber und Olivier Deman (25) verletzungsbedingt längerfristig ausfallen, stand mit Felix Agu (25) nur noch ein fitter Außenverteidiger im Kader. Zuletzt befand sich auch die Leihe von Isaac Schmidt (25/Leeds United) auf der Zielgeraden. Der Schweizer kann auf beiden defensiven Außenbahnen eingesetzt werden.